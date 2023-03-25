IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı

VAR, uzatma dakikaları, oyuncu sağlığı ve kaleciler gibi konuların masaya yatırıldığı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda futbola yeni kurallar getirildi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı atışları sırasında rakiplerinin üzerinde psikolojik baskı oluşturabilecek hareketleri üzerine bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı.
Kullanılan penaltı atışı sonrası Martinez'in rakip takıma yaptığı hareketler tepki toplamıştı.
Alınan karara göre, kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.
Temmuz ayından itibaren uygulamaya girecek olan bu kararların ayrıntıları ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, turnuva sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi olmuştu.
Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu. 30 yaşındaki kaleciye bu hareketinden dolayı sert eleştiriler de yöneltilmişti.
Arjantinli file bekçisi, neden böyle bir hareket yaptığı sorusuna, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" yanıtını vermişti.
Emiliano Martinez son olarak, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutarak ikinci kez büyük eleştirilere maruz kalmıştı.