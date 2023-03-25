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IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren devreye girecek kararları açıkladı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda penaltı atışlarındaki hareketleri sonrası yeni kural geldi.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 1

VAR, uzatma dakikaları, oyuncu sağlığı ve kaleciler gibi konuların masaya yatırıldığı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda futbola yeni kurallar getirildi.

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IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 2

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı atışları sırasında rakiplerinin üzerinde psikolojik baskı oluşturabilecek hareketleri üzerine bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 3

Kullanılan penaltı atışı sonrası Martinez'in rakip takıma yaptığı hareketler tepki toplamıştı.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 4

Alınan karara göre, kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 5

Temmuz ayından itibaren uygulamaya girecek olan bu kararların ayrıntıları ise ilerleyen günlerde belli olacak.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 6

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, turnuva sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi olmuştu.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 7

Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu. 30 yaşındaki kaleciye bu hareketinden dolayı sert eleştiriler de yöneltilmişti.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 8

Arjantinli file bekçisi, neden böyle bir hareket yaptığı sorusuna, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" yanıtını vermişti.

IFAB'dan "Emiliano Martinez" kuralı - 9

Emiliano Martinez son olarak, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutarak ikinci kez büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

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