İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım
İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda birçok çocuk yaşamını yitirdi. Spor dünyası İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya sessiz kalmadı. İşte spor dünyasından Gazze'ye tepki mesajları...
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil, Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere spor dünyasından birçok isim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor.