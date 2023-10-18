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İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım

İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda birçok çocuk yaşamını yitirdi. Spor dünyası İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya sessiz kalmadı. İşte spor dünyasından Gazze'ye tepki mesajları...

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 1

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil, Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere spor dünyasından birçok isim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor.


SPOR&SKOR HABERLERİ

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 2

ARDA TURAN

"İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyı, bu vahşeti yaşayamaz."


İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 3

MESUT ÖZİL

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede?"


İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 4

MERİH DEMİRAL

"Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor."


İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 5

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım."



İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 6

EMRE BELÖZOĞLU

"Bir hastaneyi vurmak en büyük savaş suçudur. Caniliktir, vahşettir. Yazıklar olsun"


İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına spor dünyasından tepki: Zulme karşı susmayacağım - 7

NİHAT KAHVECİ

"Hastane vuran zihniyet kahrolsun yazıklar olsun. İnsanlık suçu, soykırım katliam"

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