İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu.
İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile videosunu paylaşarak, çocuk beklediğini duyurdu.
Can Yaman'la da birliktelik yaşayan Leotta, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullandı.
Karius, Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmişti.
29 yaşındaki kaleci Liverpool, Union Berlin ve Mainz gibi takımlarda forma giymişti.