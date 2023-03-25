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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız

Can Yaman'dan ayrılan ardından Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu. İkili yayınladıkları ortak videoda, "Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullandı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız - 1

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu.


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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız - 2

İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile videosunu paylaşarak, çocuk beklediğini duyurdu.


İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız - 3

Can Yaman'la da birliktelik yaşayan Leotta, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullandı.


İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız - 4

Karius, Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmişti.


İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile Newcastle United'ın yıldızı Karius: Yakında üç kişi olacağız - 5

29 yaşındaki kaleci Liverpool, Union Berlin ve Mainz gibi takımlarda forma giymişti.

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