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Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde

Lionel Messi’li Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr Suudi Arabistan'da karşılaşacak. İki yıldız futbolcuyu yeniden buluşturan mücadelenin Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde olması bekleniyor.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde - 1

Paris Saint-Germain ile yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Lionel Messi ile ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya geliyor.


Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde - 2

Paris Saint-Germain, geleneksel Kış Turu kapsamında Katar’ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da kamp yapacak.


Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde - 3

Bu kamp kapsamında Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya gelecek.


Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde - 4

Al Nassr ile imzaladığı sözleşme ile dünya basınında gündem yaratmaya devam eden Ronaldo, Suudi Arabistan’daki ilk maçına Messi’nin formasını giydiği Paris Saint Germain karşısında çıkacak.


Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde - 5

Messi ve Ronaldo’yu belki de son kez buluşturan hazırlık maçı, yarın saat 20:00’de oynanacak.

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