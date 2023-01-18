Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde son perde

Paris Saint-Germain ile yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Lionel Messi ile ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya geliyor.
Paris Saint-Germain, geleneksel Kış Turu kapsamında Katar’ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da kamp yapacak.
Bu kamp kapsamında Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya gelecek.
Al Nassr ile imzaladığı sözleşme ile dünya basınında gündem yaratmaya devam eden Ronaldo, Suudi Arabistan’daki ilk maçına Messi’nin formasını giydiği Paris Saint Germain karşısında çıkacak.
Messi ve Ronaldo’yu belki de son kez buluşturan hazırlık maçı, yarın saat 20:00’de oynanacak.