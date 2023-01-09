PSG-Al Nassr ile Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya

PSG, Al Hilal ve Al Nassr takımlarından oluşan Suudi Arabistan karmasıyla dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karara imza atarak Al Nassr'ın yolunu tutan Ronaldo, dostluk maçında PSG'nin yıldız oyuncusu Messi ile yeniden mücadele edecek.



MESSİ VE RONALDO YENİDEN KARŞI KARŞIYA



Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak hazırlık maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getirecek.



Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.



PSG-AL HİLAL VE AL NASSR KARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle bir dostluk maçı yapacağını duyurdu.

Messi ve Ronaldo’yu buluşturan mücadele, Perşembe saat 20:00’de beIN SPORTS 4’te ekranlara gelecek.