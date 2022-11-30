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Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022)

NBA'de Mavericks, sahasında Warriors'ı 116-113 yendi. Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 41 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Knicks, deplasmanda Pistons'ı 140-110'luk skorla geçti. Clippers ise Portland'a konuk olduğu maçı 118-112 kazandı.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 3 maçla devam edildi.

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 41 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede Golden State Warriors'ı mağlup ederek 10. galibiyetini aldı.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 2

Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22, Spencer Dinwiddie ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 11. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 32 ve Jonathan Kuminga 14 sayı üretti.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 3

KNİCKS'TEN PİSTONS POTASINA 140 SAYI

New York Knicks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 140-110'luk skorla mağlup etti.

Knicks'te Julius Randle'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Quentin Grimes, Jalen Brunson ve RJ Barrett'ın 16'şar sayısı, sezonun 10. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 4

Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Pistons'ta Isaiah Stewart'ın 19, Bojan Bogdanovic ve Marvin Bagley'nin 13'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 5

CLİPPERS, BLAZERS ENGELİNİ AŞTI

Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 118-112 kazandı.

Luka Doncic "triple-double" yaptı (NBA'de gecenin sonuçları 30 Kasım 2022) - 6

Bu sezon 13. galibiyetini elde eden Clippers'ta Norman Powell 32, Reggie Jackson 24 sayı kaydetti.

Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 37 ve Jerami Grant'in 32 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.

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