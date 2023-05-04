Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland rekorlara doymuyor: 13 gol daha atarsa İngiltere tarihine geçecek

TEK BAŞINA CHELSEA'DEN FAZLA GOL ATTI

Haaland, kulübün el değiştirmesinden bu yana son iki sezonda 600 milyon dolardan fazla harcayan ancak beklentilerden çok uzak bir performans sergileyen Chelsea'den daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde bu sezon şu ana kadar attığı gollerle Chelsea (31), Nottingham Forest (30), Wolverhampton (29), Southampton (28) ve Everton'dan (27) fazla rakip fileleri havalandırdı.