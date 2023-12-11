Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı başlıyor. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Grubun diğer maçında ise Avrupa'nın iki devi Manchester United ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, Galatasaray'ın Avrupa'daki durumuna etki edecek. Peki, Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United-Bayern Münih maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor. Başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverlerin gözü ise bu müsabakada olacak. İşte, Manchester United-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...