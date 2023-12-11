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Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı başlıyor. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Grubun diğer maçında ise Avrupa'nın iki devi Manchester United ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, Galatasaray'ın Avrupa'daki durumuna etki edecek. Peki, Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Manchester United-Bayern Münih maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor. Başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverlerin gözü ise bu müsabakada olacak. İşte, Manchester United-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

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Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MANCHESTER UNİTED-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Bayern Münih’in karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak.

Heyecan dolu bu Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakası, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇ SONUCUNU GALATASARAY TARAFTARI DA BEKLİYOR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

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