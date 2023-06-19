Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri)

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Grubun diğer maçında ise bugün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.



D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.