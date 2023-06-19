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Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında sahasında Galler ile karşı karşıya gelecek. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takımı, Galler'i yendiği taktirde yoluna lider olarak devam edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı Samsun'da Galler'i konuk edecek. Son olarak Letonya'yı deplasmanda son dakika golüyle 3-2 yenen millilerimiz bu akşam Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 2

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bu akşam Galler'i konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 3

MAÇIN İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 4

KARŞILAŞMAYI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 5

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Grubun diğer maçında ise bugün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.

D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 6

İLK 2 SIRADAKİ TAKIMLAR EURO 2024'E KATILACAK

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri) - 7

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

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