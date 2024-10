"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)

"TANK GİBİ AĞIR"

"Fenerbahçe’nin oynadığı bu ağır futbol net olarak Almanların ünlü Leopard tankı ile örtüşüyor. Olağanüstü bir tanktır, müthiş becerileri vardır ama çok ağırdır. Sağdan sola dönene kadar piyadeler bile gelir o tankı geçer. Fakat kağıt üzerinde dünyanın en iyisidir.Kağıt üzerinde Türkiye’nin en iyisi de Fenerbahçe. Hocasından sahadaki oyuncularına kadar. Tek tek hepsi yıldız. Ama bir araya gelince üretmekten, sonuç almaktan acizler.Mourinho’nun üç oyuncu değiştirdiği an, “işte maçın rengi değişiyor” dediğimiz andı. Bir an için öyle de oldu. Maximin’in golü ve ardından da iki pozisyon geldi. Bunların hepsi 5 dakikada oldu. Sonra bir anda Fenerbahçe takımı topluca geriye çekilerek topu Samsunspor’a bıraktı. Oysa bir sürü topu ileriye taşıyabilecek, taşıdıktan sonra da rakip sahada tutabilecek oyuncuya sahip Fenerbahçe. Ama ne Tadic çıktı ne Maximin ne İrfan Can ne Szymanski... Asıl ilginç olan Mourinho da çıkmadı kenardan. Kulübeden çıkıp “geriye yaslanmayın, ileri gidin” demedi. Yani belli ki Mourinho böyle istemiş... Kimse itiraz etmediğine ve oyuncular da bireysel reaksiyon göstermediğine göre demek ki alan razı, satan razı."

Tayfun Bayındır - MİLLİYET