"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Spor yazarları 4 gollü maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu...
"MOURİNHO’NUN PAPATYA FALI"
"Sahada yürüyen Dzeko’yu dışarı almak için Mourinho 80 dakika bekledi. Müthiş hoca kenardan oyuna hiç müdahale edemediği gibi aylar sonra defansa Samet Akaydın’ı aldı. Sonunda da Soner Aydoğdu’nun köşeye giden topunu Livakoviç seyredince, hayati 2 puan uçtu gitti. Mourinho’nun artık mazeret üretmeye hakkı yok. Şimdi söz yönetimde ve Mourinho hayranlarında. Papatya falı açarak Fenerbahçe 11’i yapılmaz!"
Faik Çetiner - FANATİK