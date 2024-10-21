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"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Spor yazarları 4 gollü maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu...

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 1

"MOURİNHO’NUN PAPATYA FALI"

"Sahada yürüyen Dzeko’yu dışarı almak için Mourinho 80 dakika bekledi. Müthiş hoca kenardan oyuna hiç müdahale edemediği gibi aylar sonra defansa Samet Akaydın’ı aldı. Sonunda da Soner Aydoğdu’nun köşeye giden topunu Livakoviç seyredince, hayati 2 puan uçtu gitti. Mourinho’nun artık mazeret üretmeye hakkı yok. Şimdi söz yönetimde ve Mourinho hayranlarında. Papatya falı açarak Fenerbahçe 11’i yapılmaz!"

Faik Çetiner - FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 2

"FUTBOL RAKİPLE OYNANAN BİR OYUN"

"Fenerbahçe için günün özeti bence maç önü röportajında gizliydi: Bein muhabiri, Mourinho’ya “Samsun’un kanat akınlarında yerden ortalarına karşı bir önlem alıp almadığını” sordu. Mourinho önce soruyu anlamadı, sonra da “Ortaları önlemek” dedi kısaca. Önleyemediler. Samsun’un ilk golü böyle geldi, ikincisinde de kafayla bir pastı yine Soner’e atılan. Mourinho’nun rakip analizi konusunda eksik kaldığının kanıtı gibi oldu goller. Oysa futbol, rakiple oynanan bir oyun."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 3

"ADAM EKSİLTEMEYEN KANATLARLA OLMAZ" 

 "Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En- Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı."

Ömer Üründül - SABAH

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 4

"TANK GİBİ AĞIR"

"Fenerbahçe’nin oynadığı bu ağır futbol net olarak Almanların ünlü Leopard tankı ile örtüşüyor. Olağanüstü bir tanktır, müthiş becerileri vardır ama çok ağırdır. Sağdan sola dönene kadar piyadeler bile gelir o tankı geçer. Fakat kağıt üzerinde dünyanın en iyisidir.Kağıt üzerinde Türkiye’nin en iyisi de Fenerbahçe. Hocasından sahadaki oyuncularına kadar. Tek tek hepsi yıldız. Ama bir araya gelince üretmekten, sonuç almaktan acizler.Mourinho’nun üç oyuncu değiştirdiği an, “işte maçın rengi değişiyor” dediğimiz andı. Bir an için öyle de oldu. Maximin’in golü ve ardından da iki pozisyon geldi. Bunların hepsi 5 dakikada oldu. Sonra bir anda Fenerbahçe takımı topluca geriye çekilerek topu Samsunspor’a bıraktı. Oysa bir sürü topu ileriye taşıyabilecek, taşıdıktan sonra da rakip sahada tutabilecek oyuncuya sahip Fenerbahçe. Ama ne Tadic çıktı ne Maximin ne İrfan Can ne Szymanski... Asıl ilginç olan Mourinho da çıkmadı kenardan. Kulübeden çıkıp “geriye yaslanmayın, ileri gidin” demedi. Yani belli ki Mourinho böyle istemiş... Kimse itiraz etmediğine ve oyuncular da bireysel reaksiyon göstermediğine göre demek ki alan razı, satan razı."

Tayfun Bayındır - MİLLİYET

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 5

"GÜVENSİZLİK"

"Samsunspor deplasmanında bu kadar baskı yemiş ve oyunun kontrolünü kaybetmek üzereyken Mourinho’nun hakeme güvensizliği maçın senaryosunu etkiledi. 58. dakikada sarı kartı bulunan Fred, Becao ve Kostiç’i çıkaran Portekizli hoca İrfan Can, Maximin ve Çağlar’ı oyuna alarak Samsunspor baskısını kırmakla kalmadı tabelayı da değiştirdi. Maximin’i son yarım saatlerde oyuna alıp bir hamle oyuncusu olmaya ikna etmek kolay değil elbette. Ama herkes yorulmuşken oyuna girmek Maximin’in de işini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe, Mourinho döneminde sete yerleşip rakip yarı sahada yoğunluk oluşturan bir takım olmayacak. Samsunspor da bunu iyi çalışmış ve iki kez geri düşmesine rağmen tabelayı dengede tutmayı başarabildi. Fenerbahçe’de Mert Müldür, Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana sürekli oynuyor ama performansı her geçen gün geri gidiyor. Kostiç, sol kenarda iyi iş çıkardı, Maximin hamle oyuncusu olmaya iknaysa Fenerbahçe için daha faydalı olur, En Nesyri ligin 10. haftası gelmişken bile hala formayı talep edecek durumda değilse şapkasını önüne alıp bir iç değerlendirme yapmalı."

Serkan Akcan - FANATİK

"Mourinho'nun papatya falı" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 6

"BAŞIBOZUKLUK"

"Takım çaresizlik yaşadığında el koyması gerekenler tecrübeli oyunculardır. Dzeko, arkadaşlarını ileri çıkmak için zorladı durdu. Kimse o baskıya katılmadı. Öne geçmesine rağmen F.Bahçe hücum aksiyonlarında 3 pası bir araya getiremedi. Beraberlikten de kötüsü bu başıbozukluk ve her oyuncunun kendi sistemini yönetmeye çalışması… Bunları çözmesi gereken ve bu ligin büyük takımlar için ruhunu anlamasını beklediğimiz kişi Mourinho. Premier Lig'de zor deplasmanda beraberlik kötü sonuç değil. Ama elindeki kadro da oradaki rakiplerle denk değil. Belki de İtalyan yardımcılarının Serie A'dan gelen "Tedbir dozu yüksek'' bakış açıları böylesine düşük tempoyu ve kısıtlı coşkuyu getiriyor. Sonuçta her maçı ayrı bir final olarak takımın önüne getirecek, baskıyı artıracak ve sürekli bir öz güven testine girmek zorunda kalacaklar."

Gürcan Bilgiç - SABAH

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