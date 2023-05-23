NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü"

Lakers'ta 48 dakika sahada kalan LeBron James, ilk periyodu 21, devreyi ise 31 sayı ile tamamladığı maçta toplam 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı.

38 yaşındaki James, bir play-off maçında 40 sayı yapan en yaşlı oyuncu oldu.