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NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü"

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 4. maçta da yenerek Konferans Şampiyonu oldu ve adını NBA finaline yazdırdı. Nuggets, finalde Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Miami Heat eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 1

NBA'de BAtı Konferansı Finali'nde 4. maçta Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı ağırladı.

Nuggets, Lakers'ı 113-111 mağlup ederek tarihinde ilk kez NBA finaline adını yazdırmayı başardı.

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NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 2

Play-off serisinde 8. kez triple-double yaparak rekor kıran Jokic mücadeleyi 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle tamamladı.

Bir önceki rekor, 1967 yılında 7 play-off triple-double'ı ile Wilt Chamberlain'daydı.

Sırp oyuncu, bu performansıyla  Batı Konferansı Finalleri MVP'si oldu.

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 3

Nuggets'ta Gordon 22 sayı 6 ribaund 5 asist,

Murray 25 sayı, 3 ribaund, 5 asist

Porter Jr ise 15 sayı, 10 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 4

Lakers'ta 48 dakika sahada kalan LeBron James,  ilk periyodu 21, devreyi ise 31 sayı ile tamamladığı maçta toplam 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı.

38 yaşındaki James, bir play-off maçında 40 sayı yapan en yaşlı oyuncu oldu.

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 5

Anthony Davis ise mücadeleyi 21 sayı, 14 ribaund ve 3 blokla tamamladı.

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 6

Nuggets, finalde Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Miami Heat eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Seride Miami Heats 3-0 önde...

NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 7
NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 8
NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 9
NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 10
NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 11
NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü" - 12
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