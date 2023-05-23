NBA'de ilk finalist belli oldu: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı "süpürdü"

NBA'de BAtı Konferansı Finali'nde 4. maçta Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı ağırladı.
Nuggets, Lakers'ı 113-111 mağlup ederek tarihinde ilk kez NBA finaline adını yazdırmayı başardı.
Play-off serisinde 8. kez triple-double yaparak rekor kıran Jokic mücadeleyi 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle tamamladı.
Bir önceki rekor, 1967 yılında 7 play-off triple-double'ı ile Wilt Chamberlain'daydı.
Sırp oyuncu, bu performansıyla Batı Konferansı Finalleri MVP'si oldu.
Nuggets'ta Gordon 22 sayı 6 ribaund 5 asist,
Murray 25 sayı, 3 ribaund, 5 asist
Porter Jr ise 15 sayı, 10 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.
Lakers'ta 48 dakika sahada kalan LeBron James, ilk periyodu 21, devreyi ise 31 sayı ile tamamladığı maçta toplam 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı.
38 yaşındaki James, bir play-off maçında 40 sayı yapan en yaşlı oyuncu oldu.
Anthony Davis ise mücadeleyi 21 sayı, 14 ribaund ve 3 blokla tamamladı.
Nuggets, finalde Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Miami Heat eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Seride Miami Heats 3-0 önde...