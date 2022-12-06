Kolombiyalı taraftar, Dünya Kupalarındaki en unutamadığı anın 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere arasında penaltılara giden karşılaşma olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Rusya'daki İngiltere-Kolombiya maçı dünya kupalarındaki en unutulmaz hatıram. Yerry Mina’nın 93. dakikada attığı gol beni çok sevindirmişti. Maç uzatmalara gitti, penaltılarda elendik. İngiltere'nin bizi elemesi annemi kaybettiğim gün gibi canımı yaktı. O gün çok ağladım. Benim hayatım futbol. Damarımı kesseniz kan yerine futbol topları çıkar. Bu benim için bir tutku. Eşim de beni destekliyor. Her Dünya Kupası'na beni yollarken, 'Kalbinin istediğini yap' diyor."