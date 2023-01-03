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NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik - 1

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Buffalo Bills forması giyen Damar Hamlin, maçta aldığı darbenin ardından yere yığılmıştı.

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik - 2

Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik - 3

Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik - 4

Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı.

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu kritik - 5

Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

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