Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk boşandı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini noktaladı.
2007 yılında dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk boşandı.
2007 yılında dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk boşandı.
Sabah'ın haberine göre; Bir çocukları bulunan ikili 17 yıllık evliliklerini bitirdi.
2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvurmuş ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçmişti.
İkilinin Ali Yiğit isimli 15 yaşında bir çocukları bulunuyor.
NİHAN BURUK KİMDİR?
Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Nihan Buruk moda dünyasının tanınan isimlerindendir.
Nihan Akkuş Buruk'un kendine ait bir giyim markası da bulunuyor. Nihan Akkuş Buruk 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında 1. oldu.
Nihan Akkuş Buruk, birçok etkinlik ve projede modellik ile oyunculuk da yaptı.