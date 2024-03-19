Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı

3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.