Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı
Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevki beklenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de Trabzon'a gelerek incelemelere başladı.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.