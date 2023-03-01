Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos ile mücadele edecek. Panathinaikos'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Anadolu Efes, parkeye galibiyet için çıkacak. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?