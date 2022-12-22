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Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı

Dünya Kupası sonrası Polonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Czeslaw Michniewicz'nin görevine son verilecek.

Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 1

Polonya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayırma kararı aldı.


Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 2

Polonya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Polonyalı çalıştırıcı Michniewicz'in yıl sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.


Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 3

Ülkesinde Lech Poznan, Arka Gdynia, Legia Varşova gibi birçok ekipte çalışan Michniewicz, ocak ayında Polonya Milli Takımı'nın başına geçmişti.


Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 4

Michniewicz yönetimindeki Polonya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamış, son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenmişti.

Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 5

Michniewicz'in Dünya Kupası 2022'den yansıyan diğer fotoğrafları...

Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 6
Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 7
Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 8
Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 9
Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 10
Polonya'dan Czeslaw Michniewicz kararı - 11

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