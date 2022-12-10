Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.
Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo turnuvaya veda sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı.
Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti.
Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.