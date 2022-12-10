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Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a elenen Portekiz'de yıldız oyuncu Ronaldo, mücadele sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 1

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 2

Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 3

Portekiz'de Cristiano Ronaldo turnuvaya veda sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 4

Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 5

Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 6

Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti.

Portekiz yıkıldı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - 7

Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.

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