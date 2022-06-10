Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de yılın 11'i belirlendi. Yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı. Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı. 22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı. PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde...
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.06.2022 - 09:55| Son Güncelleme : 10.06.2022 - 09:57
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