Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de yılın 11'i belirlendi. Yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı. Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı. 22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı. PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde...

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.06.2022 - 09:55 | Son Güncelleme : 10.06.2022 - 09:57

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 1

ALISSON BECKER - LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 2

VIRGIL VAN DIJK- LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 3

ANTONIO RUDIGER- CHELSEA

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 4

TRENT ALEXANDER ARNOLD - LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 5

JOAO CANCELO - MANCHESTER CITY

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 6

THIAGO ALCANTARA - LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 7

BERNARDO SILVA- MANCHESTER CITY

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 8

KEVIN DE BRUYNE - MANCHESTER CITY

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 9

SADIO MANE - LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 10

MOHAMED SALAH - LIVERPOOL

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu - 11

CRISTIANO RONALDO - MANCHESTER UNITED

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