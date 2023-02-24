NTV.COM.TR’ye geri dön

PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında PSV'ye konuk olan Sevilla'nın Sırp kalecisi Marko Dmitrovic, karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya giren Hollandalı bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.

PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 1

PSV ile Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, maçında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, maç sonuna doğru kaleci Marko Dmitrovic'e saldırdı.


PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 2

Yumruk darbesine rağmen yıkılmayan Dmitrovic, taraftarı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.


PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 3

Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkarttı.


PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 4

Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" diye konuştu.


PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 5

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla eledi.

İşte olay anından yansıyan diğer kareler...

PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 6
PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 7
PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 8
PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı - 9

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER