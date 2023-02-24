PSV taraftarından Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırı

PSV ile Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, maçında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, maç sonuna doğru kaleci Marko Dmitrovic'e saldırdı.
Yumruk darbesine rağmen yıkılmayan Dmitrovic, taraftarı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.
Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkarttı.
Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla eledi.
İşte olay anından yansıyan diğer kareler...