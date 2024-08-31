Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.



36 takımın yer aldığı, lig usulü oynanacak yeni dönemde, 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.



9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulü oynayacakları maçlarla, son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.



Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar organizasyona veda edecek.