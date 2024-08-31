NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. 36 takımın yer aldığı Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda ilk hafta fikstürü 31 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi geride kaldı. Katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılan kulüplerin eşleşmesiyle gerçekleştirilen kuralar ile birlikte lig sistemi de şekillendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının fikstürü de belli oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi - 2

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

36 takımın yer aldığı, lig usulü oynanacak yeni dönemde, 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulü oynayacakları maçlarla, son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi - 3

FİKSTÜR


1. HAFTA

17 Eylül Salı

19.45 BSC Young Boys - Aston Villa FC
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 AC Milan - Liverpool FC
22.00 FC Bayern München - GNK Dinamo
22.00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart
22.00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille

18 Eylül Çarşamba

19.45 AC Sparta Praha - FC Salzburg
19.45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic FC - SK Slovan Bratislava
22.00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund
22.00 Manchester City - FC Internazionale Milano
22.00 Paris Saint-Germain - Girona FC

19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen
19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica
22.00 AS Monaco - FC Barcelona
22.00 Atalanta BC - Arsenal FC
22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig
22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz

2. HAFTA

1 Ekim Salı

19.45 FC Salzburg - Stade Brestois 29
19.45 VfB Stuttgart - AC Sparta Praha
22.00 Arsenal FC - Paris Saint-Germain
22.00 Bayer 04 Leverkusen - AC Milan
22.00 Borussia Dortmund - Celtic FC
22.00 FC Barcelona - BSC Young Boys
22.00 FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda
22.00 PSV Eindhoven - Sporting Clube de Portugal
22.00 SK Slovan Bratislava - Manchester City

2 Ekim Çarşamba

19.45 FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC
19.45 Girona FC - Feyenoord
22.00 Aston Villa FC - FC Bayern München
22.00 GNK Dinamo - AS Monaco
22.00 Liverpool FC - Bologna FC 1909
22.00 LOSC Lille - Real Madrid C.F.
22.00 RB Leipzig - Juventus
22.00 SK Sturm Graz - Club Brugge KV
22.00 SL Benfica - Atlético de Madrid

3. HAFTA

22 Ekim Salı

19.45 AC Milan - Club Brugge KV
19.45 AS Monaco - FK Crvena Zvezda
22.00 Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk
22.00 Aston Villa FC - Bologna FC 1909
22.00 Girona FC - K Slovan Bratislava
22.00 Juventus - VfB Stuttgart
22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven
22.00 Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund
22.00 SK Sturm Graz - Sporting Clube de Portugal

23 Ekim Çarşamba

19.45 Atalanta BC - Celtic FC
19.45 Stade Brestois 29 - Bayer 04 Leverkusen
22.00 Atlético de Madrid - LOSC Lille
22.00 BSC Young Boys - FC Internazionale Milano
22.00 FC Barcelona - FC Bayern München
22.00 FC Salzburg - GNK Dinamo
22.00 Manchester City - AC Sparta Praha
22.00 RB Leipzig - Liverpool FC
22.00 SL Benfica - Feyenoord

DAHA FAZLA GÖSTER