Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. 36 takımın yer aldığı Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda ilk hafta fikstürü 31 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi geride kaldı. Katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılan kulüplerin eşleşmesiyle gerçekleştirilen kuralar ile birlikte lig sistemi de şekillendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının fikstürü de belli oldu.