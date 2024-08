Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024 Şampiyonlar Ligi maçları başlama tarihi

FİKSTÜR



1. HAFTA



17 Eylül Salı



19.45 BSC Young Boys - Aston Villa FC

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 AC Milan - Liverpool FC

22.00 FC Bayern München - GNK Dinamo

22.00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart

22.00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille



18 Eylül Çarşamba



19.45 AC Sparta Praha - FC Salzburg

19.45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic FC - SK Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - FC Internazionale Milano

22.00 Paris Saint-Germain - Girona FC



19 Eylül Perşembe



19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica

22.00 AS Monaco - FC Barcelona

22.00 Atalanta BC - Arsenal FC

22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig

22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz



2. HAFTA



1 Ekim Salı



19.45 FC Salzburg - Stade Brestois 29

19.45 VfB Stuttgart - AC Sparta Praha

22.00 Arsenal FC - Paris Saint-Germain

22.00 Bayer 04 Leverkusen - AC Milan

22.00 Borussia Dortmund - Celtic FC

22.00 FC Barcelona - BSC Young Boys

22.00 FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda

22.00 PSV Eindhoven - Sporting Clube de Portugal

22.00 SK Slovan Bratislava - Manchester City



2 Ekim Çarşamba



19.45 FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC

19.45 Girona FC - Feyenoord

22.00 Aston Villa FC - FC Bayern München

22.00 GNK Dinamo - AS Monaco

22.00 Liverpool FC - Bologna FC 1909

22.00 LOSC Lille - Real Madrid C.F.

22.00 RB Leipzig - Juventus

22.00 SK Sturm Graz - Club Brugge KV

22.00 SL Benfica - Atlético de Madrid



3. HAFTA



22 Ekim Salı



19.45 AC Milan - Club Brugge KV

19.45 AS Monaco - FK Crvena Zvezda

22.00 Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk

22.00 Aston Villa FC - Bologna FC 1909

22.00 Girona FC - K Slovan Bratislava

22.00 Juventus - VfB Stuttgart

22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

22.00 Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund

22.00 SK Sturm Graz - Sporting Clube de Portugal



23 Ekim Çarşamba



19.45 Atalanta BC - Celtic FC

19.45 Stade Brestois 29 - Bayer 04 Leverkusen

22.00 Atlético de Madrid - LOSC Lille

22.00 BSC Young Boys - FC Internazionale Milano

22.00 FC Barcelona - FC Bayern München

22.00 FC Salzburg - GNK Dinamo

22.00 Manchester City - AC Sparta Praha

22.00 RB Leipzig - Liverpool FC

22.00 SL Benfica - Feyenoord