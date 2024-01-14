Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.