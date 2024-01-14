NTV.COM.TR’ye geri dön

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Samsunspor - Sivasspor karşılaşması öncesi Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı. Her iki takım da mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - 1

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - 2

Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - 3

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde ‘Başımız Sağ Olsun’ yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - 4
Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - 5
DAHA FAZLA GÖSTER
;