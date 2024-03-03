Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çileden çıkardı: Kırmızı kart gördü!

Bankacı Seçil Erzan'ın “yüksek getirili fon” vaadine kanarak 7.5 milyon dolar veren ve parasını bir daha geri alamayan eski futbolcu Arda Turan, tribünlerden gelen "Seçil Erzan" tezahüratları sonrası çılgına döndü. Turan ile taraftarlarla arasında sözlü tartışma yaşandı.