Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çileden çıkardı: Kırmızı kart gördü!
TFF 1'inci Lig'deki Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar çıktı. Ege ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesinin ardından tansiyon yükseldi. Saha ve tribünler karıştı. Seçil Erzan tezahüratları yapan Bodrumspor taraftarlar, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı çileden çıkardı. Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zincirine 7,5 milyon dolar kaptıran Turan, taraftarla tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Turan kırmızı kart gördü.
Bodrumspor, Eyüpspor maçına yaşanan olaylar damga vurdu. TFF 1.Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle birlikte saha karıştı. Sahadaki gerginlik tribünlere de yansıdı.