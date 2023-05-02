Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması

"Başarıdaki sırrınız nedir?" sorusu karşısında ise Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce kendimi değiştirdim. Sonra etrafıma katkı yaptım. Ortaya prensipler koyduğunuz, bir disiplin sağladığınız zaman yol alırsınız. Ben burada tek başıma değilim. Beşiktaş Kulübü'nün bir yönetimi var. Benimle birlikte teknik kadroda görev yapan birçok isim var. Hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Taraftarlarımız var. Onlar da bu işin en büyük parçası. Hepimiz değişiyoruz ve gelişiyoruz. Başarının abartılı ve taşıyamayacağım bir şekilde benim üzerimden verilmesini doğru bulmuyorum. Bu beni mahcup ediyor, bunun altında eziliyorum. İşimi iyi yaptığım için memnunum. Ama dediğim gibi taşıyamayacağım şekilde, her şeyi benim üzerimden vermek yanlış. Bunların etkisi altında kalmamalı. Övgü hak edilenden fazla olunca, taşınacak yük değil. Bunu iyi idare etmeyi bilmek ve altında ezilmemek çok önemli."





