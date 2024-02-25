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Sivasspor'da sakatlık şoku: Ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'un genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Pendikspor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5. dakikada Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Elmaz, ayağa kalkamadı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Elmaz'a hastanede MR çekildi. Charis Charisis, Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sivasspor'da sakatlık şoku: Ambulansla hastaneye kaldırıldı! - 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında ev sahibi ekibin futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sivasspor'da sakatlık şoku: Ambulansla hastaneye kaldırıldı! - 2

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Sivasspor'da sakatlık şoku: Ambulansla hastaneye kaldırıldı! - 3

BİLİNCİ AÇIK

Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

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