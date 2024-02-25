Sivasspor'da sakatlık şoku: Ambulansla hastaneye kaldırıldı!
Sivasspor'un genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Pendikspor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5. dakikada Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Elmaz, ayağa kalkamadı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Elmaz'a hastanede MR çekildi. Charis Charisis, Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında ev sahibi ekibin futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.