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Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta sahasında Sparta Prag'ı 3-2 yenerek avantajı eline alan Galatasaray, deplasmanda da rakibine geçit vermeyip tur atlamak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda da rakibine karşı üstünlük kurup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

SPARTA PRAG-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 16 turuna yükselecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takımın tur atlaması için beraberlik dahi yetecek.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk turda rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı skorlarla mağlup olması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde son 16 turunda kazananı penaltı atışları belirleyecek.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

Sparta Prag’ın her türlü iki farklı galibiyetinde tur atlayan taraf Çekya takımı olacak.

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