Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta sahasında Sparta Prag'ı 3-2 yenerek avantajı eline alan Galatasaray, deplasmanda da rakibine geçit vermeyip tur atlamak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda da rakibine karşı üstünlük kurup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?