Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk turda rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.



Galatasaray 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı skorlarla mağlup olması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde son 16 turunda kazananı penaltı atışları belirleyecek.