Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Spor federasyonları ve kulüpler, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü paylaştıkları mesajla kutladı. İşte Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları...
GALATASARAY
Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Esaret zincirlerini ilelebet kırdığımız, 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın, Atamızın hür ve aydınlık yolu Türk Milleti'ne daima ışık tutsun.