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Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları

Super Bowl'un 58.'si geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta düzenlendi. Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Chiefs kupaya uzanan taraf oldu. Super Bowl 2024'ün maliyeti ise dudak uçuklattı.

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 1

Amerikan Futbol Ligi'de (NFL) her yıl merakla beklenen Super Bowl maçlarının 58.'si geçtiğimiz günlerde Kansas City Chiefs ve San Fransisco 49ers arasında oynandı.

Mücadelede kazanan taraf Chiefs olurken, yıldız oyun kurucu Patrick Mahomes, son 5 yılda 3. kez MVP (En değerli oyuncu) seçildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 2

DEVRE ARASI ŞOVDA SANATÇILARA PARA ÖDENMİYOR

Super Bowl'un bu yıl devre arası şovunda Usher sahne aldı.

65.000 kişi kapasiteli stadyumda performans sergileyen Usher için NFL herhangi bir ücret ödemedi.

Lig kararına göre bugüne kadar gerçekleşen Super Bowl devre arası şovlarında da hiçbir sanatçıya ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Bu yıl 127 milyon kişi tarafından canlı izlenen etkinlik, devre arasında sanatçıların performans sergilerken albümlerini ve şarkılarını tanıtacağı bir alana dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıl sahne alan Rihanna'nın etkinliğin ardından albüm satışları ve şarkı dinlemelerinin yüzde 349 arttığı da belirtildi.

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 3

1.5 MİLYAR TAVUK KANADI TÜKETİLDİ

Geçtiğimiz yıl Super Bowl'da 1,42 milyar tavuk kanadı tüketildiği biliniyordu.

Super Bowl 2024'te yaklaşık 1,5 milyar tavuk kanadının tüketildiği tahmin ediliyor. Bu her saniye 3.900 ile 4.100 tavuk kanadı tüketildiği anlamına gelmektedir.

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 4

350 MİLYON DOLARLIK BİLET GELİRİ

Las Vegas Nevada'da oynanan Super Bowl mücadelesinde en düşük bilet fiyatının 5.000 dolar olduğu, 65.000 kişilik stadyumda tüm biletlerin satıldığı belirtildi.

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 5

30 SANİYELİK REKLAM BAŞINA 7 MİLYON DOLAR

Şirketler, Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers arasında oynana Super Bowl mücadelesinde yayınlanacak 30 saniyelik ticari reklamlar için 6,5 ila 7 milyon ABD doları ödedi.

Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları - 6

AY'A İNİŞTEN BU YANA İLK

Super Bowl'un reyting sonuçları açıklandı. 11 Şubat'ta Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl etkinliğini 123,4 milyon kişi izledi.

NEDEN BU KADAR ÇOK İZLENDİ?

Super Bowl'un bu sene bu kadar büyük bir izleyici çekmesinin nedenleri olarak ise Chiefs'in maçın bitmesine dakikalar kala skor elde etmesi ve Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce için dünya turnesinden çıkıp gelmesi gösterildi.

Maç boyunca Taylor Swift'in tepkileri yakından takip edildi ve Chiefs'in maçı kazanmasının ardından Swift'in sevgilisi Kelce'yi tüm kameralar önünde öpmesi büyük yankı uyandırdı.

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