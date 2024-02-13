Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları
Super Bowl'un 58.'si geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta düzenlendi. Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Chiefs kupaya uzanan taraf oldu. Super Bowl 2024'ün maliyeti ise dudak uçuklattı.
Amerikan Futbol Ligi'de (NFL) her yıl merakla beklenen Super Bowl maçlarının 58.'si geçtiğimiz günlerde Kansas City Chiefs ve San Fransisco 49ers arasında oynandı.
Mücadelede kazanan taraf Chiefs olurken, yıldız oyun kurucu Patrick Mahomes, son 5 yılda 3. kez MVP (En değerli oyuncu) seçildi.