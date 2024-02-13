Super Bowl 2024'te rekor maliyet: Reklamlar, biletler ve tavuk kanatları

DEVRE ARASI ŞOVDA SANATÇILARA PARA ÖDENMİYOR

Super Bowl'un bu yıl devre arası şovunda Usher sahne aldı.

65.000 kişi kapasiteli stadyumda performans sergileyen Usher için NFL herhangi bir ücret ödemedi.



Lig kararına göre bugüne kadar gerçekleşen Super Bowl devre arası şovlarında da hiçbir sanatçıya ödeme yapılmadığı öğrenildi.



Bu yıl 127 milyon kişi tarafından canlı izlenen etkinlik, devre arasında sanatçıların performans sergilerken albümlerini ve şarkılarını tanıtacağı bir alana dönüşüyor.



Geçtiğimiz yıl sahne alan Rihanna'nın etkinliğin ardından albüm satışları ve şarkı dinlemelerinin yüzde 349 arttığı da belirtildi.