Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak

NBA'in en büyük gösterisi All Star da devrimsel bir yeniliğe sahne olacak.



Yetenek yarışmaları ve ünlüler maçında, parkenin yerini tamamen LED ekrandan kurulacak bir zemin alacak.



İnteraktif istatistikler ve animasyonların üzerinde performanslarını sergileyecek oyuncular, tribünlerdeki ve ekran başındaki seyircilere eşsiz bir deneyim sunacak.





