Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak
Spor pazarlamasına yön veren iki organizasyon önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Super Bowl ve NBA All Star'da seyircileri bir çok yenilik bekliyor. Amerikan futbolunun en büyük şöleni Super Bowl ilk kez Las Vegas'da düzenlenirken, NBA All Star'da ise oyuncular parke yerine tamamen LED ekranlardan kurulan bir zeminde oynayacak. Super Bowl'un televizyon reklamlarına 30 saniyelik bölüm için yayıncı kuruluşa 7 milyon dolar ödenecek.
Amerikan sporları en renkli 2 organizasyonu için geri sayımda.
Pazar gecesi Super Bowl heyecanı yaşayacak spor tutkunları, 16-18 Şubat'ta ise NBA All Star hafta sonunun keyfini çıkaracak.
Spor dünyasını iki etkinlikte de önemli yenilikler bekliyor.