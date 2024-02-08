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Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak

Spor pazarlamasına yön veren iki organizasyon önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Super Bowl ve NBA All Star'da seyircileri bir çok yenilik bekliyor. Amerikan futbolunun en büyük şöleni Super Bowl ilk kez Las Vegas'da düzenlenirken, NBA All Star'da ise oyuncular parke yerine tamamen LED ekranlardan kurulan bir zeminde oynayacak. Super Bowl'un televizyon reklamlarına 30 saniyelik bölüm için yayıncı kuruluşa 7 milyon dolar ödenecek.

Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak - 1

Amerikan sporları en renkli 2 organizasyonu için geri sayımda.

Pazar gecesi Super Bowl heyecanı yaşayacak spor tutkunları, 16-18 Şubat'ta ise NBA All Star hafta sonunun keyfini çıkaracak.

Spor dünyasını iki etkinlikte de önemli yenilikler bekliyor.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak - 2

Eğlence cenneti Las Vegas, Amerikan futbolunun klasiği olan Super Bowl'a ilk kez ev sahipliği yapacak.

Nevada çölünün ortasındaki kent, hafta boyunca NFL'de şampiyonluk maçına çıkacak Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers'ın renkleriyle aydınlandı.


Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak - 3

NBA'in en büyük gösterisi All Star da devrimsel bir yeniliğe sahne olacak.

Yetenek yarışmaları ve ünlüler maçında, parkenin yerini tamamen LED ekrandan kurulacak bir zemin alacak.

İnteraktif istatistikler ve animasyonların üzerinde performanslarını sergileyecek oyuncular, tribünlerdeki ve ekran başındaki seyircilere eşsiz bir deneyim sunacak.


Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak - 4

Spor pazarlamasına yön veren Super Bowl ve All Star'ın 2024'te oluşturacağı ekonomik değerler de fark yaratıyor.

Lionel Messi, Jennifer Aniston, David Beckham, Scarlett Johansson gibi yıldızların oynadığı Super Bowl'un televizyon reklamları, 30 saniyelik bölüm için yayıncı kuruluşa 7 milyon dolar ödeyecek.



Super Bowl ve NBA All Star'da ilkler yaşanacak - 5

Müzik dünyasının en prestijli sahnelerinden Super Bowl devre arası konseri de merakla bekleniyor.

Las Vegas'taki 65 bin kapasiteli Allegiant Stadı'nda, R&B'nin kralı Usher özel şovuyla performans sergileyecek.

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