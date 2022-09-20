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Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı

Tarih 20 Eylül'ü gösterdiğinde birçok kişi milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu anmaya başladı. Ufak tefek yapısıyla tanınan fakat tarihin en güçlü sporcuları arasında yer alan Naim Süleymanoğlu, 20 Eylül 1988 yılında Seul Olimpiyat Oyunları'nda halter dalında altı dünya rekoru kırdı.

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 11:09

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 1

20 Eylül Salı gününün gelmesiyle birlikte, yapıca ufak olan fakat çok güçlü bir isim akıllara geliyor; Cep herkülü ...

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 2

34 yıl önce bugün millî haltercimiz , 1988 Seul Olimpiyatı'nda altı dünya, dokuz Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 3

Tarihe geçtiği 20 Eylül 1988 günü adeta zaman durmuştu; milyonlar TRT ekranlarının başına mıhlanmış, rahmetli Hüseyin Başaran’ın hafızalara kazınan sesine kilitlenmişti.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 4

O an Başaran'ın dudaklarından dökülen “Haydi Naim” sözleri milyonların duygularına tercüman oluyordu.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 5

1968’den bu yana Olimpiyat'ta birinciliğe hasret olan Türkiye'nin özlemi son bulmuş; güreş dışında ilk defa altın gel­mişti!

Omuzlarında yükselen 190 kilo, halter tarihinin en iyi kaldırışıydı.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 6

Ülkeye dönüşünde kahramanlar gibi karşılanan sporcu, dünyaca ünlü Time dergisine de kapak olmuştu

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 7

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Cep Herkül'ü olarak anılan , 23 Ocak 1967, Kırcaali doğumlu Bulgaristan Türkü haltercidir.

Türk Süpermen adıyla da anılan Süleymanoğlu, üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 8

Spor yaşamı kadar Bulgarisan'dan Türkiye'ye geliş hikayesi ile de gündeme gelen 'nun hayatı, 2019 yılında "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adıyla sinemaya uyarlandı.

Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı - 9

Spora başlamasıyla ilgili bir ifadesinde , "Spor yapmayı seviyordum, yüzmeye giderdim. Atletizm ve güreş yaptım, 9 yaşındayken halter antrenörü Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. Mestanlı kasabasında 1,5 yıl kadar Hilmi hocanın yanında antrenmanlara devam ettim" demişti.

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