Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 11:09
20 Eylül Salı gününün gelmesiyle birlikte, yapıca ufak olan fakat çok güçlü bir isim akıllara geliyor; Cep herkülü Naim Süleymanoğlu...
34 yıl önce bugün millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatı'nda altı dünya, dokuz Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı.
Tarihe geçtiği 20 Eylül 1988 günü adeta zaman durmuştu; milyonlar TRT ekranlarının başına mıhlanmış, rahmetli Hüseyin Başaran’ın hafızalara kazınan sesine kilitlenmişti.
O an Başaran'ın dudaklarından dökülen “Haydi Naim” sözleri milyonların duygularına tercüman oluyordu.
1968’den bu yana Olimpiyat'ta birinciliğe hasret olan Türkiye'nin özlemi son bulmuş; güreş dışında ilk defa altın gelmişti!
Omuzlarında yükselen 190 kilo, halter tarihinin en iyi kaldırışıydı.
Ülkeye dönüşünde kahramanlar gibi karşılanan sporcu, dünyaca ünlü Time dergisine de kapak olmuştu
Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali doğumlu Bulgaristan Türkü haltercidir.
Türk Süpermen adıyla da anılan Süleymanoğlu, üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Spor yaşamı kadar Bulgarisan'dan Türkiye'ye geliş hikayesi ile de gündeme gelen Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, 2019 yılında "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adıyla sinemaya uyarlandı.
Spora başlamasıyla ilgili bir ifadesinde Naim Süleymanoğlu, "Spor yapmayı seviyordum, yüzmeye giderdim. Atletizm ve güreş yaptım, 9 yaşındayken halter antrenörü Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. Mestanlı kasabasında 1,5 yıl kadar Hilmi hocanın yanında antrenmanlara devam ettim" demişti.