Tarihte bugün: 20 Eylül | Cep herkülü Naim Süleymanoğlu rekorlara doymadı

Spora başlamasıyla ilgili bir ifadesinde Naim Süleymanoğlu, "Spor yapmayı seviyordum, yüzmeye giderdim. Atletizm ve güreş yaptım, 9 yaşındayken halter antrenörü Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. Mestanlı kasabasında 1,5 yıl kadar Hilmi hocanın yanında antrenmanlara devam ettim" demişti.