Trabzon'da olaylı maç: Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı. 8 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilen zanlıların mahkemedeki savunması da ortaya çıktı.
Pazar günü oynanan olaylı maçla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 Trabzonsporlu taraftardan 5'i tutuklandı.
Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüphelilerden Hasan Ç. mahkemedeki ifadesinde, maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.
Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti.