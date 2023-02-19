Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda

"GENÇLİĞİMİN EFSANE HOCASI"

Üzüntüsünü dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Ahmet Suat Özyazıcı’nın kendisi için önemli bir isim olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Benim gençliğimin efsane hocası. İstanbul’dan burayı Trabzon’u Trabzonspor’u dört büyük yapan, uzaktan hayranlıkta seyrettiğimiz ve takip ettiğimiz bir süreci gençliğimde yaşadım. Trabzon’da bir organizasyona geldiğimde kendi esnaf dükkanında çalışırken ilk tanışma fırsatım o zaman oldu. Trabzonspor teknik direktörü olduktan sonra iki kez evde bir kez hastanede ziyaret ettim. Bizim için, benim için Trabzonspor’un başkanlarındaki örnek aldığım insandı.