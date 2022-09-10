Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr 10.09.2022 - 15:22
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi Fransa karşısında galibiyet arıyor.
Fransa maça 7-0'lık seriyle başlarken, mücadelenin ilk periyodu 18-11 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.
İlk yarıda Cedi Osman 9 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Fransa'da da Yabusele 9 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.
3. periyoda fırtına gibi giren 12 Devam Adam, 57-49 öne geçti.
Fransa'ya sadece 6 sayı şansı veren Türkiye, rakip potaya bu çeyrekte 22 sayı bıraktı.
Fransa, son çeyreğe 7-0'lık seriyle başladı.
Maçın son 1 dakika 15 saniyesine 12 Dev Adam'ın 72-71 üstünlüğüyle girildi.
Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle sona erdi.
Uzatmalar sonucunda maçı Fransa 87-86 kazanıp çeyrek finale yükselirken, 12 Dev Adam turnuvaya veda etti.
Skor dağılımımız:
Buğrahan Tuncer 22
Furkan Korkmaz 19
Sertaç Şanlı 12
Cedi Osman 11
Alperen Şengün 8
Şehmus Hazer 8
Ercan Osmani 7
Fransa, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.