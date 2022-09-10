Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu)

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

İlk yarıda Cedi Osman 9 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Fransa'da da Yabusele 9 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.