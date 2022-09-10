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Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu)

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle bitti. Maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken, Türkiye Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Haberler - ntv.com.tr 10.09.2022 - 15:22

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 1

2022 Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi karşısında galibiyet arıyor. 

maça 7-0'lık seriyle başlarken, mücadelenin ilk periyodu 18-11 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 2

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

İlk yarıda Cedi Osman 9 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Fransa'da da Yabusele 9 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 3

SON 16 TURUNA YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

3. periyoda fırtına gibi giren 12 Devam Adam, 57-49 öne geçti. 

Fransa'ya sadece 6 sayı şansı veren Türkiye, rakip potaya bu çeyrekte 22 sayı bıraktı.

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 4

MİLLİLERİN RAKİBİ FRANSA

Fransa, son çeyreğe 7-0'lık seriyle başladı.

Maçın son 1 dakika 15 saniyesine 12 Dev Adam'ın 72-71 üstünlüğüyle girildi.

Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle sona erdi.

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 5

TÜRKİYE KAZANIRSA MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Uzatmalar sonucunda maçı Fransa 87-86 kazanıp çeyrek finale yükselirken, 12 Dev Adam turnuvaya veda etti. 

Skor dağılımımız:

Buğrahan Tuncer 22

Furkan Korkmaz 19

Sertaç Şanlı 12

Cedi Osman 11

Alperen Şengün 8

Şehmus Hazer 8

Ercan Osmani 7

Türkiye 86 Fransa 87 (Maç sonucu) - 6

Fransa, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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