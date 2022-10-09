Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası finali)

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.



Türkiye ile Angola arasında bu akşam oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.