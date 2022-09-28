Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımımız bu akşam Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a yenilen ve Güney Kore'yi yenen Türkiye, bu akşam kazanıp rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.
A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında 28 Eylül Çarşamba günü (bu akşam) Polonya'nın Gdansk kentinde TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı.
İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı.
Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan ay-yıldızlılar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.
Türkiye'nin 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde;
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.