Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımımız bu akşam Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a yenilen ve Güney Kore'yi yenen Türkiye, bu akşam kazanıp rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?