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Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında bugün Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, B grubunda oynadığı ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilerek gruplara kötü başlamıştı. Filenin Sultanları bugün Güney Kore'yi yenip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 1

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ikinci maçında bugün Türkiye, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki ilk maçında Tayland'a yenilen milli takım, bugün Güney Kore'yi yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 2

B GRUBU'NDA SON DURUM

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 3

TÜRKİYE-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, Güney Kore ile karşılaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 4

MİLLİ TAKIM İLK MAÇTA TAYLAND'A MAĞLUP OLDU

Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Tayland: 2-3

Belçika-Porto Riko: 3-0

İtalya-Kamerun: 3-0

Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0

ABD-Kazakistan: 3-0

Brezilya-Çekya: 3-1

Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 5

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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