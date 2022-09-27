Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ikinci maçında bugün Türkiye, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki ilk maçında Tayland'a yenilen milli takım, bugün Güney Kore'yi yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?