Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ikinci maçında bugün Türkiye, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki ilk maçında Tayland'a yenilen milli takım, bugün Güney Kore'yi yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, Güney Kore ile karşılaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Tayland: 2-3
Belçika-Porto Riko: 3-0
İtalya-Kamerun: 3-0
Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0
ABD-Kazakistan: 3-0
Brezilya-Çekya: 3-1
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.