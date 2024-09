Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? (Milli maç kanal ve saat bilgisi)

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)



Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).





A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 633. MAÇINA ÇIKACAK



UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 633'üncü müsabakaya çıkacak.



Türkiye, 101 yıllık tarihinde 347'si resmi, 285'i özel toplam 632 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 861 gol attı, kalesinde 905 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 632 karşılaşmanın 548'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.