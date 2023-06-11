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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine İzmir'de son verdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı aldı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 1

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, 7. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 2

Maçın ilk dakikasında Batshuayi ile gol bulan sarı-lacivertli takım, 29. dakikada bir kez daha Belçikalı golcüsüyle skoru 2-0'a getirdi.

Maç bu sonuçla sona erdi ve Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı Kanarya 9 yıl sonra ilk kupasını, 10 yıl sonra da ilk Türkiye Kupası'nı kazandı.

Son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, 2013'te Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 3

Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 4

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI 7. KEZ KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 5

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.

2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 6

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA YOK

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gitmek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gereken Medipol Başakşehir, bunu başaramadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 7

BAŞAKŞEHİR, 3. FİNALDE DE KUPAYI KAZANAMADI

Medipol Başakşehir, üçüncü finalinde de kupaya ulaşamadı.

İstanbul temsilcisi 2010-2011'de Beşiktaş'a, 2016-2017'de de Konyaspor'a finalde kaybetmişti.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 8

FENERBAHÇE, ADANA DEMİRSPOR'A AVRUPA YOLUNU AÇTI

Spor Toto Süper Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin kupayı da kazanmasıyla birlikte, Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 9

BATSHUAYİ'DEN KUPADA EN HIZLI GOL

Karşılaşmanın 1. dakikasında Michy Batshuayi, Arda Güler'in pasında kaleyle karşı karşıya kaldı ve çalımını atarak golü kaydetti.
Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü oldu.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 10

61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupasını aldı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 11

Fenerbahçeli futbolcular, Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Müsabakadan sonra üzüntü yaşayan Medipol Başakşehirli oyuncular da tribünlere giderek taraftarlarını selamladı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 12

Fenerbahçeli futbolcular kupa töreninden önce armasında 5 yıldız bulunan formaları giydi.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 13

Platformun kurulmasının ardından geçilen kupa töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 14

İlk olarak maçın hakemlerine şiltlerin verildiği törende basın mensuplarının oylarıyla karşılaşmanın yıldızı seçilen Fenerbahçeli Arda Güler de ödülünü aldı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 15

Fenerbahçeli futbolcuların alkışlarıyla platforma çıkarak madalyalarını alan finalist Medipol Başakşehirli oyuncular, üzgün bir şekilde kupa seremonisini takip etti.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 16

Sarı-lacivertli oyunculara da ilk önce madalyaları takdim edildi. Takım kaptanlarının aldığı kupa daha sonra Fenerbahçeli oyuncular tarafından havaya kaldırıldı. Sarı-lacivertli oyuncular kupa sevincini taraftarlarıyla kutladı.

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 17

Bazı Medipol Başakşehirli futbolcular tören bitimine kadar sahada kaldı.

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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - 22
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