Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine İzmir'de son verdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı aldı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.
Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, 7. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.