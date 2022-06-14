Türkiye Litvanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (14 Haziran 2022 Türkiye Litvanya maçı)

TÜRKİYE'NİN KARNESİ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak.



Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.



Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.