Türkiye Litvanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (14 Haziran 2022 Türkiye Litvanya maçı)

Haberler - ntv.com.tr - DHA 14.06.2022 - 09:29 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 09:39
Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg'u gol yemeden ve toplam 12 gol atarak mağlup ederken, 3 maçta 3 puanla zirvede yer alıyor.
Türkiye, ilk maçta deplasmanda 6-0 mağlup ettiği Litvanya'yı bu akşam İzmir'de ağırlayacak.
İlk maçta Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 2 ile 14'üncü dakikalarda Doğukan Sinik, 56'ncı dakikada penaltıdan ile 81'inci dakikada Serdar Dursun, 89'uncu dakikada Yunus Akgün ve 90'ıncı dakikada Halil Dervişoğlu kaydetmişti.
21.45'te başlayacak mücadele, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek.
Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.
Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.
Frappart, Türkiye'nin maçlarında düdük çalan ilk kadın hakem olacak.
A Milli Takım'ın Litvanya maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.