SON DAKİKA:  UEFA Uluslar Ligi: A Milliler 3 puanı 6 golle aldı (Litvanya-Türkiye maç sonucu)

Son dakika haberi! - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanan Litvanya-Türkiye karşılaşması ay-yıldızlı ekibin 6-0 üstünlüğü ile sona erdi

Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı'nda oynanan mücadelede A Milli Takım'ın golleri 2 ve 14. dakikalarda Doğukan Sinik, 56. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Serdar Dursun, 89. dakikada Yunus Akgün ve 90. dakikada Halil Dervişoğlu'dan geldi.

KUNTZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.



Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

SERDAR DURSUN VE DOĞUKAN SİNİK İLK KEZ 11'DE

Litvanya maçında ikişer gole imza atan Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.



Doğukan Sinik de ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.