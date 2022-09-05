Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı

Haberler - ntv.com.tr - DHA 05.09.2022 - 12:22
Serbest dalışta sporcular tüplü yapılan Scuba dalışından farklı olarak sadece kendi nefesleri ile derinliklere indi.
Yarışmaya farklı kategori ve yaş gruplarında 36 serbest dalış sporcusu katıldı.
Genç Erkekler Kategorisinde Neptün Sualtı Sporları Klubü sporcusu , yarışmaya ilk kez bu yıl katılan Can Yurteri (16 Yaşında) Paletli Sabit Ağırlık ( CWT) ve Çift Paletli Sabit Ağırlık(CWT-BF) 33 metre derinliğe inerek iki adet yeni Türkiye Rekoru kırdı.
Yarışmada Genç Erkekler kategorisinde Doruk Dizdar ve Eren Umut Koçak 30 ve 27 Metre derinliklerine inerek ikinci ve üçüncülüğü kazandılar.