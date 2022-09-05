Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı

Yarışmaya farklı kategori ve yaş gruplarında 36 serbest dalış sporcusu katıldı.

Genç Erkekler Kategorisinde Neptün Sualtı Sporları Klubü sporcusu , yarışmaya ilk kez bu yıl katılan Can Yurteri (16 Yaşında) Paletli Sabit Ağırlık ( CWT) ve Çift Paletli Sabit Ağırlık(CWT-BF) 33 metre derinliğe inerek iki adet yeni Türkiye Rekoru kırdı.

Yarışmada Genç Erkekler kategorisinde Doruk Dizdar ve Eren Umut Koçak 30 ve 27 Metre derinliklerine inerek ikinci ve üçüncülüğü kazandılar.