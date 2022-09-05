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Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 05.09.2022 - 12:22

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı - 1

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun her yıl ’ nın Kaş ilçesinde düzenlediği Serbest Deniz Açıksu Outdoor  Gençler, Büyükler ve Masterlar Türkiye Şampiyonası bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı - 2

Serbest dalışta sporcular tüplü yapılan Scuba dalışından farklı olarak sadece kendi nefesleri ile derinliklere indi.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı - 3

Yarışmaya farklı kategori ve yaş gruplarında 36 serbest dalış sporcusu katıldı.
Genç Erkekler Kategorisinde Neptün Sualtı Sporları Klubü sporcusu , yarışmaya ilk kez bu yıl katılan Can Yurteri (16 Yaşında) Paletli Sabit Ağırlık ( CWT) ve Çift Paletli Sabit Ağırlık(CWT-BF) 33 metre derinliğe inerek iki adet yeni Türkiye Rekoru kırdı.

Yarışmada Genç Erkekler kategorisinde Doruk Dizdar ve Eren Umut Koçak 30 ve 27 Metre derinliklerine inerek ikinci ve üçüncülüğü kazandılar.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı - 4
Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapıldı - 5

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