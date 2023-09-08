Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

GİULİANİ 2 KEZ FİNAL OYNADI

Slovenya Erkek Milli Takımı'nı 2019–2021 yılları arasında çalıştıran İtalyan Alberto Giuliani, Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyle iki kez final oynadı.



Giuliani'nin çalıştırdığı Slovenya, 2019'da Sırbistan'a, 2021'de ise İtalya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti.



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani, ilk kez Filenin Efeleri ile katıldığı organizasyon olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk kazandı.