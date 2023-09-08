Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için Slovenya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?