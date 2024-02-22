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UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sorgulanmaya başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ilk maçta 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Temsilcilerimizin maçları öncesinde ise güncel UEFA ülke puanı da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi deplasmanında bu akşam Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, Sparta Prag ile oynayacağı maçta alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet haline tur atlayan taraf olacak.

Oynanacak maç öncesinde ise UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

HEDEF ÜLKELER PUANINDA İLK 10'DA YER ALMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

İşte 23 Şubat itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu;

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

15- NORVEÇ:  30.625

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

14- DANİMARKA: 31.450

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

13- İSVİÇRE: 31.975

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

12- AVUSTURYA: 32.000

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

11- ÇEK CUMHURİYETİ: 34.550

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

10- İSKOÇYA: 35.850

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

9- TÜRKİYE: 37.600

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

8- BELÇİKA: 46.200

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

7- PORTEKİZ: 53.816

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

6- HOLLANDA: 60.300

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 14

5- FRANSA: 62.831

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 15

4- ALMANYA: 81.195

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 16

3- İTALYA: 83.998

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 17

2- İSPANYA: 86.364

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 18

1- İNGİLTERE: 100.803

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