UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sorgulanmaya başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ilk maçta 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Temsilcilerimizin maçları öncesinde ise güncel UEFA ülke puanı da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi deplasmanında bu akşam Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, Sparta Prag ile oynayacağı maçta alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet haline tur atlayan taraf olacak.
Oynanacak maç öncesinde ise UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?