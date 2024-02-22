UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? (23 Şubat UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi deplasmanında bu akşam Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, Sparta Prag ile oynayacağı maçta alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet haline tur atlayan taraf olacak.

Oynanacak maç öncesinde ise UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?