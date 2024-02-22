Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk oldu.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve art arda goller yiyen sarı-kırmızılı ekip 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın tek golü Abdülkerim'den gelirlen ev sahibi ekip Preciado, Tuci, Kuchta ve Lukas'ın golleriyle turladı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.



Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.

