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Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve art arda goller yiyen sarı-kırmızılı ekip 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda

UEFA Avrupa Ligi'nde , 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk oldu. 

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve art arda goller yiyen sarı-kırmızılı ekip 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

'ın tek golü Abdülkerim'den gelirlen ev sahibi ekip Preciado, Tuci, Kuchta ve Lukas'ın golleriyle turladı. 

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.

Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.

Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - 1

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

8' Preciado'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti

16' Abdülkerim'in kafa vuruşuyla Galatasaray skoru eşitledi

20' Mertens'in rakip defans arkasına şık pasında Kerem Aktürkoğlu'nun tekte şutu auta çıktı

22' Kerem Demirbay sarı kart gördü

24' Karşılaşmanın ikinci sarı kartı Berkan Kutlu'ya çıktı

31' Ev sahibi ekipten Asger Sorensen sarı kart gördü

38' Prag, Olatunji ile gole yaklaştı. Topu Muslera kurtardı

41' Prag'ın ağlara giden golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

43' Torreira'nın ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Barış'ın şutu rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı

45+6 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci devre başladı

61' Oliveira ve Zaha oyuna girerken Kerem Aktürkoğlu ile Mertens saha kenarına alındı

69' Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı

74' Indrit Tuci'nin golüyle Prag 2-1 öne geçti

80' Prag, Lukas Haraslin  ile üçüncü golü buldu

83' Vinicius oyuna girerken, Torreira oyundan çıktı

90+5 Kuchta'nın golü skoru belirledi 4-1

90+7 Karşılaşma sona erdi

Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - 2

AVRUPA’DA 316. MAÇ

Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa’da 316 karşılaşmasına çıktı. 

Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.

Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.

Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - 3

İLK 11'LER

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izlemek için 'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.

Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - 4
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