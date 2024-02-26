Unai Emery'den Mehmet Topal'a davet: Teknik direktörlüğe hazırlanıyor
Teknik direktörlük yapmak için kurslarını tamamlayan ve Pro lisans sahibi olan Mehmet Topal, geçtiğimiz günlerde eski hocası Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin davetiyle Nottingham Forest mücadelesini tribünden takip etti. Teknik direktörlük konusunda çalışmalarına devam eden Mehmet Topal'ın sık sık yurt dışında çeşitli ülkelerde maçları izlemeye giderek gelişen futbol üzerine notlarını aldığı kaydedildi.
LONDRA'DA BULUŞTULAR
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, eski öğrencisi Mehmet Topal'ı Nottingham Forest maçına davet etti.
Aktif futbol yaşamını tamamladıktan sonra teknik direktörlük için kurslarını bitiren ve Pro Lisans sahibi olan Mehmet Topal, Valencia'dan eski hocası Unai Emery ile Londra'da buluştu.