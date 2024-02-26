Unai Emery'den Mehmet Topal'a davet: Teknik direktörlüğe hazırlanıyor

PREMIER LİG MAÇLARINA GİTMEYE DEVAM EDECEK

Bu sezon Aston Villa'nın oynadığı futbol başta İngiliz futbolseverler ve kamuoyu olmak üzere birçok kesimce beğenilirken, Mehmet Topal bu sezon belirli aralıklarla Premier Lig maçlarına gitmeye devam edecek.

Teknik direktörlük konusunda çalışmalarına devam eden Mehmet Topal, sık sık yurt dışında çeşitli ülkelerde maçları izlemeye giderek gelişen futbol üzerine notlarını alıyor.

Mehmet Topal'ın önemli hazırlıklar yaptığı ve futbola hizmet etmeye devam ederken farklı projelerle fark yaratan bir isim olmak istediği de yakın çevresi tarafından konuşulan en dikkat çekici özelliği haline