Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 10:08
İngiliz gazeteci Albert Mullin'in duyurduğu habere göre Palmeiras taraftarları Pereira'nın transfer listesini sızdırdı. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan isimler yer aldı.
İşte Pereira'nın transfer listesindeki isimler:
Listede Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel yer alıyor.
24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Pereira'nın 3-5-2'sinde kanat bek olarak forma giymeye başladıktan sonra ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Valentin Rosier de Pereira'nın sızan listesinde yer alıyor.
Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 25 yaşındaki oyuncunun daha sonra Sporting Lisbon'dan bonservisi alınmıştı.