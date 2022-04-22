Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birer isim olması dikkat çekti. Genç oyuncularla dolu liste sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 10:08

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 1

PEREIRA'NIN TRANSFER LİSTESİ

İngiliz gazeteci Albert Mullin'in duyurduğu habere göre Palmeiras taraftarları Pereira'nın transfer listesini sızdırdı. Listede ve Beşiktaş'tan isimler yer aldı.

İşte Pereira'nın transfer listesindeki isimler: 

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 2

Bright Osayi Samuel

Listede Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel yer alıyor.

24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Pereira'nın 3-5-2'sinde kanat bek olarak forma giymeye başladıktan sonra ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 3

Valentin Rosier

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Valentin Rosier de Pereira'nın sızan listesinde yer alıyor.

Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 25 yaşındaki oyuncunun daha sonra Sporting Lisbon'dan bonservisi alınmıştı.

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 4

Won Sang Um, 23 (Güney Kore)

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 5

Bruno Paz, 23 (Farense)

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 6

Diogo Pinto, 22 (Estrela Amadora)

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 7

Sang-jun Kim, 20 (Suwon Bluewings) 

Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Türkiye'den de iki oyuncu var - 8

Pedrinho, 24 (Shakhtar Donetsk)

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