Xabi Alonso'lu Bayer Leverkusen şampiyonluk maçına çıkıyor
Almanya'da Bayer Leverkusen, kayıpsız geçtiği haftada şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen şampiyonluk maçına çıkacak. Xabi'nin öğrencileri bu hafta Werder Bremen'i yenmesi halinde namağlup durumdayken şampiyonluğunu ilan edecek.
Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de Arsenal ve İtalya'da Inter, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.