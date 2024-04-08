Xabi Alonso'lu Bayer Leverkusen şampiyonluk maçına çıkıyor

ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYIYOR

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'in penaltı golüyle Union Berlin deplasmanında 1-0 galip geldi.

Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 3-2 yenildi ve üst üste ikinci maçını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

Bundesliga'da 28. haftanın ardından 76 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. Bayer Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'a karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.