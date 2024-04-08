Yarıda kalan Süper Kupa'dan tarihi notlar: 90 yıl sonra ilk yaşandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, sarı-lacivertli futbolcuların 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilirken karşılaşma birçok anlamda tarihe geçti. İki takım arasında oynanan maçlarda 90 yıl sonra bir mücadele daha yarıda kaldı.
Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla çıktı. Karşılaşmanın 50. saniyesinde Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçerken, golün santrası yapılmadı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci takımı soyunma odasına çağırırken, hakem Volkan Bayarslan da maçı tatil etti.
Başlama vuruşuyla meşin yuvarlak toplamda 50 saniye oyunda kalırken, bu süre aynı zamanda dünya futbol tarihinin en kısa maçlarından biri olarak da tarihe geçti.