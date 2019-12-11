Meryl Streep Netflix filmi çekiminde (Ünlülerin set halleri)

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.
İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...
Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi.
Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.
Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.
İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.
Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.
Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Keri Russell / The Americans (2013)
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Donald Glover / Atlanta (2016)
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)