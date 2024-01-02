Aile dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Aile dizisinin 27. bölüm tarihi merak ediliyor.



YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



En son 26 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Aile dizisi 9 Ocak Salı günü 27. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yayınlanan fragmanla yeni bölüm tarihi duyurulurken gelişmelere dair ilk ipuçları da paylaşılmış oldu.